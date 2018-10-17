У Херсонській ОДА розповіли, як повернути “кримські” вина Україні

“Після втрати частини виноробних потужностей України в результаті анексії Криму Херсонська область, як найбільш наближена за кліматичними умовами до півострова, може налагодити виробництво лінійки вин з сортів винограду, які раніше вирощувалися тільки в Криму”, — повідомив Паливода.

Він нагадав, що Херсонська область є одним із чотирьох регіонів України, які переробляють виноград на виноматеріали.

“Зараз ми маємо 8 підприємств цієї галузі, загальною потужністю 2300 тис. дал на рік, які виробляють та реалізують вина, коньяки та виноматеріали. На сьогодні доля Херсонщини в загальноукраїнських об’ємах переробки винограду на виноматеріали становить поки що близько 10%, але потенціал області набагато більший”, — наголосив директор департаменту.

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Він зазначив, що спрощення урядом процедури ліцензування для малих виноробних підприємств має стимулювати розвиток виноробної галузі.

Розвитку виноробства на Херсонщині сприятиме також і зростаючий імідж області як туристичного регіону, що дозволить розвинути такий напрямок, як гастрономічний туризм.

“Отже сподіваємося, що згодом херсонські вина, як і херсонські кавуни та томати, стануть іще одним брендом та візитівкою області”, — наголосив Паливода.

Як писав УНН, Росія знищила половину виноградників під Судаком.

Також нагадаємо, що за оцінками експертів, українські вина за своєю якістю не поступаються чилійським та аргентинським.