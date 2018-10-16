Росія знищила половину виноградників під Судаком - МінТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російська Федерація знищила половину виноградників Судакської долини. Про це заявили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з посиланням на результати космічної зйомки і дані з відкритих джерел, передає УНН.
Зокрема повідомляється, що станом на 2012 рік, площа виноградників Судакської долини становила 743,9 га. Після анексії Кримського півострова площа виноградників різко скоротилася на 46% і зараз становить 397,8 га.
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"Причинами цього є: залісення виноградників (заросли деревами і кущами) -17,4 га; занедбані ділянки (не обробляються) - 17,6 га; викорчовування виноградників - 59,4 га; розрядження насаджень (зменшилася кількість кущів винограду) - 251,7 га ", - пояснили в міністерстві.
Основними чинниками погіршення ситуації є незаконне відчуження земель, будівництво об'єктів інфраструктури і прокладки доріг на території виноградників, низький контроль окупаційної влади за землеустроєм, додали в МінТОТі.
Нагадаємо, як писав УНН, під санкції РНБО потрапили всі виноробні заводи Криму. А директора заводу "Массандра" позбавили всіх державних нагород.
Також нагадаємо, що вина кримської "Масандри" експортували в "ЛНР" і "ДНР".