Росія знищила половину виноградників під Судаком - МінТОТ

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російська Федерація знищила половину виноградників Судакської долини. Про це заявили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з посиланням на результати космічної зйомки і дані з відкритих джерел, передає УНН.