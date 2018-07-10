Украинские вина "Коктебель" получили мировое признание

В частности, как уточнил директор по маркетингу компании Алексей Безуглый, на протяжении в 2017 — 2018 годов на международном дегустационном конкурсе напитков BEST DRINK уникальные продукты ТМ “Коктебель” получили первые места и гран-при в категории сортовых и купажных вин.

“В целом, высочайшее качество продукции подтверждают 127 золотых, 41 серебряных, 12 бронзовых медалей, а также множество дипломов и грамот, завоеванных на международных конкурсах и дегустациях, которые заявляют о бренде как о признанном лидере в Украине”, — подчеркнул Безуглый.

Как писал УНН, вина “Коктебель” производятся в Одесской области. Винодельческое хозяйство бренда расположено между левым берегом Днестровского лимана и Чёрным морем. История виноградарства в этом регионе насчитывает более 2500 лет, а начало современного виноделия относится к концу 18 века.