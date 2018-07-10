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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 64228 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107965 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129160 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136347 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172299 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154274 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141790 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118360 просмотра

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Украинские вина "Коктебель" получили мировое признание

Украинские вина "Коктебель" получили мировое признание

Киев  •  УНН

 • 55145 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Благодаря преданности традициям, виноделы “Коктебель” из года в год завоевывают признание на мировой арене. Об этом свидетельствует количество наград, которых украинское вино удостоено за последних полтора года, передает УНН со ссылкой на данные компании-производителя бренда Beverage Trading Company.

В частности, как уточнил директор по маркетингу компании Алексей Безуглый, на протяжении в 2017 — 2018 годов на международном дегустационном конкурсе напитков BEST DRINK уникальные продукты ТМ “Коктебель” получили первые места и гран-при в категории сортовых и купажных вин.

“В целом, высочайшее качество продукции подтверждают 127 золотых, 41 серебряных, 12 бронзовых медалей, а также множество дипломов и грамот, завоеванных на международных конкурсах и дегустациях, которые заявляют о бренде как о признанном лидере в Украине”, — подчеркнул Безуглый.

Как писал УНН, вина “Коктебель” производятся в Одесской области. Винодельческое хозяйство бренда расположено между левым берегом Днестровского лимана и Чёрным морем. История виноградарства в этом регионе насчитывает более 2500 лет, а начало современного виноделия относится к концу 18 века.

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