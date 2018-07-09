“Коктебель”: история качества длиною в 140 лет

Так, директор по маркетингу компании Beverage Trading Company (BTC) Алексей Безуглый отметил, что главный посыл их бренда сегодня звучит так:

“КОКТЕБЕЛЬ — это одно из того лучшего, что мы перенимаем от предыдущих поколений! Это традиции интеллигенции, творчества, воодушевления и стремления к будущему!”

Полтора века копилка виноделов пополняется новыми знаниями, превращая лучшие традиции и новый опыт в уникальные продукты “Коктебель”. Это воплощается в элегантных ординарных и марочных винах, утонченных игристых и благородных выдержанных коньяках, рассказали в компании.

Регион производства вин бренда “Коктебель”

Сегодня вина “Коктебель” производятся в Одесской области, на одном из лучших винных заводов Украины. Винодельческое хозяйство расположено между левым берегом Днестровского лимана и Чёрным морем. История виноградарства здесь насчитывает более 2500 лет, а начало современного виноделия относится к концу 18 века.

Климат региона, где произрастает виноград для вин “Коктебель”, сочетает черты континентального и морского. Рельеф виноградников — равнинный, почвы — южные суглинистые черноземы, плодородные и в меру засушливые, что прекрасно подходит для винных сортов винограда.

Все эти почвенно-климатических факторы формируют уникальный местный терруар, который определяет сортовые характеристики вин Коктебель.

Синергия традиций и новейших технологий производства

Винодельческое хозяйство, на котором производятся вина “Коктебель” имеет мощную систему современного контроля качества.

Все методы базируются на европейских стандартах оценки всех этапов производства: начиная от сбора и транспортировки винограда на завод, заканчивая современной линией розлива готового вина.

Кроме того, тщательный отбор виноматериала происходит под контролем лучших технологов и специалистов Украины. Над проектом работают виноделы с 20-ти летным стажем, а также привлекаются иностранные консультанты для обмена опытом и секретами современных технологий со всего мира.

“Международная система оценки готовой продукции позволяют винам „Коктебель“ иметь стабильное качество в каждой партии. Именно это является залогом доверия потребителя от года к году”, — говорит Алексей Безуглый.

Сравнительные дегустации, медали и награды

Благодаря преданности традициям, виноделы “Коктебель” из года в год завоевывают признание на мировой арене.

В 2017 и в 2018 годах на международном дегустационном конкурсе напитков BEST DRINK уникальные продукты “Коктебель” получили первые места и гран-при в категории сортовых и купажных вин.

“Высочайшее качество продукции подтверждают 127 Золотых, 41 Серебряных, 12 Бронзовых медалей, а также множество дипломов и грамот, завоеванных на международных конкурсах и дегустациях, которые заявляют о бренде как о признанном лидере в Украине”, — подчеркивает Алексей Безуглый.

Ассортимент на любой вкус

Сегодня бренд представлен 3-мя линейками для разных вкусовых предпочтений. В ассортименте есть сухие сортовые вина, полусладкие легкие купажи на каждый день, и изысканные крепленые вина для особых случаев.

Для настоящих ценителей — премиальная линейка Vintage из легендарных традиционных крепленых вин “Коктебель”. Гордость линейки — уникальная Мадера, которая производится с 1944 года.

“Коктебель” — это единственный национальный бренд на рынке Украины, который предлагает насладиться Мадерой, в которой за мягким вкусом с тонами карамели, приятным привкусом каленого орешка, прячется истинная крепость вина“, — уточняет производитель.

Любителям классических сортовых вкусов бренд предлагает благородные вина линейки Elegance, обладающие неповторимой индивидуальностью и яркостью. Для этих вин специалисты “Коктебель” выбирают самый лучший виноград, чтобы раскрыть наиболее глубокие и неповторимые характеристики свойственные сорту.

Линейка Monte Коктебель — легкая, утонченная и чувственная. Состоит из трех полусладких вин Блан, Руж и Розе, вкус которых отличается свежестью и нежностью, а в аромате слышны плодовые и цветочные нотки, рассказывают виноделы.

Развитие культуры потребления вина

По словам маркетинг-директора BTC Украина сегодня активно включается в европейскую культуру потребления вина, и не только, как напитка по особому случаю, а и как продукта питания.

“Именно так воспринимают вино в европейских странах. Поэтому, восприятие напитка и культура его потребления диктуют нам новые вкусовые вариации и помогают формировать правильным ассортимент. Так исторически сложилось, что Украинская кухня хорошо сочетается с крепкими напитками. Но в эпоху глобализации, когда блюда европейской кухни все чаще появляются на столах украинских хозяек — вино становиться неотъемлемой частью трапезы как сопутствующий продукт питания. И именно сухие вина как нельзя лучше подходят для повседневного сочетания с пищей”, — рассказал Алексей Безуглый.

Бренд “Коктебель” сегодня активно знакомит украинцев с мировой культурой потребления вина. Развенчивает мифы советского восприятия напитка. И для этого сейчас запущено множество медиа проектов с образовательной целью, сообщили в компании.

“Мы говорим о сортовых различиях винограда и знакомим потребителя с наилучшими сочетаниями блюд к каждому из наших вин. Раскрываем секреты виноделия и самое главное выстраиваем понимание украинского потребителя, что вино это традиционная составляющая обеда и ужина на каждый день. „Коктебель“ — это марка, которая даёт понимание своих корней и истоков, понимание себя в сегодняшнем мире, понимание того, куда мы идем!” — резюмировал Алексей Безуглый.