“Коктебель”: история качества длиною в 140 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 липня. УНН. Традиции виноделия украинского бренда “Коктебель” берут свое начало в 1879 году. Бренд трепетно хранит лучший опыт своих виноделов и мастеров начиная с ХІХ века. Технологии стремительно развиваются, а рецептуры меняются, ориентируясь на вкусы потребителей, и только превосходное качество вин “Коктебель” остаётся традиционной гордостью бренда. Об этом УНН рассказали создатели напитка.
Так, директор по маркетингу компании Beverage Trading Company (BTC) Алексей Безуглый отметил, что главный посыл их бренда сегодня звучит так:
“КОКТЕБЕЛЬ — это одно из того лучшего, что мы перенимаем от предыдущих поколений! Это традиции интеллигенции, творчества, воодушевления и стремления к будущему!”
Полтора века копилка виноделов пополняется новыми знаниями, превращая лучшие традиции и новый опыт в уникальные продукты “Коктебель”. Это воплощается в элегантных ординарных и марочных винах, утонченных игристых и благородных выдержанных коньяках, рассказали в компании.
Регион производства вин бренда “Коктебель”
Сегодня вина “Коктебель” производятся в Одесской области, на одном из лучших винных заводов Украины. Винодельческое хозяйство расположено между левым берегом Днестровского лимана и Чёрным морем. История виноградарства здесь насчитывает более 2500 лет, а начало современного виноделия относится к концу 18 века.
Климат региона, где произрастает виноград для вин “Коктебель”, сочетает черты континентального и морского. Рельеф виноградников — равнинный, почвы — южные суглинистые черноземы, плодородные и в меру засушливые, что прекрасно подходит для винных сортов винограда.
Все эти почвенно-климатических факторы формируют уникальный местный терруар, который определяет сортовые характеристики вин Коктебель.
Синергия традиций и новейших технологий производства
Винодельческое хозяйство, на котором производятся вина “Коктебель” имеет мощную систему современного контроля качества.
Все методы базируются на европейских стандартах оценки всех этапов производства: начиная от сбора и транспортировки винограда на завод, заканчивая современной линией розлива готового вина.
Кроме того, тщательный отбор виноматериала происходит под контролем лучших технологов и специалистов Украины. Над проектом работают виноделы с 20-ти летным стажем, а также привлекаются иностранные консультанты для обмена опытом и секретами современных технологий со всего мира.
“Международная система оценки готовой продукции позволяют винам „Коктебель“ иметь стабильное качество в каждой партии. Именно это является залогом доверия потребителя от года к году”, — говорит Алексей Безуглый.
Сравнительные дегустации, медали и награды
Благодаря преданности традициям, виноделы “Коктебель” из года в год завоевывают признание на мировой арене.
В 2017 и в 2018 годах на международном дегустационном конкурсе напитков BEST DRINK уникальные продукты “Коктебель” получили первые места и гран-при в категории сортовых и купажных вин.
“Высочайшее качество продукции подтверждают 127 Золотых, 41 Серебряных, 12 Бронзовых медалей, а также множество дипломов и грамот, завоеванных на международных конкурсах и дегустациях, которые заявляют о бренде как о признанном лидере в Украине”, — подчеркивает Алексей Безуглый.
Ассортимент на любой вкус
Сегодня бренд представлен 3-мя линейками для разных вкусовых предпочтений. В ассортименте есть сухие сортовые вина, полусладкие легкие купажи на каждый день, и изысканные крепленые вина для особых случаев.
Для настоящих ценителей — премиальная линейка Vintage из легендарных традиционных крепленых вин “Коктебель”. Гордость линейки — уникальная Мадера, которая производится с 1944 года.
“Коктебель” — это единственный национальный бренд на рынке Украины, который предлагает насладиться Мадерой, в которой за мягким вкусом с тонами карамели, приятным привкусом каленого орешка, прячется истинная крепость вина“, — уточняет производитель.
Любителям классических сортовых вкусов бренд предлагает благородные вина линейки Elegance, обладающие неповторимой индивидуальностью и яркостью. Для этих вин специалисты “Коктебель” выбирают самый лучший виноград, чтобы раскрыть наиболее глубокие и неповторимые характеристики свойственные сорту.
Линейка Monte Коктебель — легкая, утонченная и чувственная. Состоит из трех полусладких вин Блан, Руж и Розе, вкус которых отличается свежестью и нежностью, а в аромате слышны плодовые и цветочные нотки, рассказывают виноделы.
Развитие культуры потребления вина
По словам маркетинг-директора BTC Украина сегодня активно включается в европейскую культуру потребления вина, и не только, как напитка по особому случаю, а и как продукта питания.
“Именно так воспринимают вино в европейских странах. Поэтому, восприятие напитка и культура его потребления диктуют нам новые вкусовые вариации и помогают формировать правильным ассортимент. Так исторически сложилось, что Украинская кухня хорошо сочетается с крепкими напитками. Но в эпоху глобализации, когда блюда европейской кухни все чаще появляются на столах украинских хозяек — вино становиться неотъемлемой частью трапезы как сопутствующий продукт питания. И именно сухие вина как нельзя лучше подходят для повседневного сочетания с пищей”, — рассказал Алексей Безуглый.
Бренд “Коктебель” сегодня активно знакомит украинцев с мировой культурой потребления вина. Развенчивает мифы советского восприятия напитка. И для этого сейчас запущено множество медиа проектов с образовательной целью, сообщили в компании.
“Мы говорим о сортовых различиях винограда и знакомим потребителя с наилучшими сочетаниями блюд к каждому из наших вин. Раскрываем секреты виноделия и самое главное выстраиваем понимание украинского потребителя, что вино это традиционная составляющая обеда и ужина на каждый день. „Коктебель“ — это марка, которая даёт понимание своих корней и истоков, понимание себя в сегодняшнем мире, понимание того, куда мы идем!” — резюмировал Алексей Безуглый.