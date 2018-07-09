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"Коктебель": історія якості завдовжки в 140 років

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Традиції виноробства українського бренду "Коктебель" беруть свій початок в 1879 році. Бренд трепетно ​​зберігає кращий досвід своїх виноробів і майстрів, починаючи з ХІХ століття. Технології стрімко розвиваються, а рецептури змінюються, орієнтуючись на смаки споживачів, і лише найкраща якість вин "Коктебель" залишається традиційною гордістю бренду. Про це УНН розповіли творці напою.

Так, директор з маркетингу компанії Beverage Trading Company (BTC) Олексій Безуглий зазначив, що головний посил їх бренду сьогодні звучить так:

"КОКТЕБЕЛЬ - це одне з того кращого, що ми переймаємо від попередніх поколінь! Це традиції інтелігенції, творчості, наснаги та прагнення до майбутнього!"

Півтора століття скарбничка виноробів поповнюється новими знаннями, перетворюючи кращі традиції і новий досвід в унікальні продукти "Коктебель". Це втілюється в елегантних ординарних і марочних винах, витончених ігристих і благородних витриманих коньяках, розповіли в компанії.

Регіон виробництва вин бренду "Коктебель"

Сьогодні вина "Коктебель" виробляються в Одеській області, на одному з кращих винних заводів України. Виноробне господарство розташоване між лівим берегом Дністровського лиману і Чорним морем. Історія виноградарства тут налічує більше 2500 років, а початок сучасного виноробства відноситься до кінця 18 століття.

Клімат регіону, де росте виноград для вин "Коктебель", поєднує риси континентального і морського. Рельєф виноградників - рівнинний, грунту - південні суглинні чорноземи, родючі і в міру посушливі, що прекрасно підходить для винних сортів винограду.

Всі ці грунтово-кліматичні фактори формують унікальний місцевий терруар, який визначає сортові характеристики вин Коктебель.

Синергія традицій та новітніх технологій виробництва

Виноробне господарство, на якому виробляються вина "Коктебель", має потужну систему сучасного контролю якості.

Всі методи базуються на європейських стандартах оцінки всіх етапів виробництва: починаючи від збору і транспортування винограду на завод, закінчуючи сучасною лінією розливу готового вина.

Крім того, ретельний відбір виноматеріалу відбувається під контролем кращих технологів і фахівців України. Над проектом працюють винороби з 20-річним стажем, а також залучаються іноземні консультанти для обміну досвідом та секретами сучасних технологій з усього світу.

"Міжнародна система оцінки готової продукції дозволяє винам "Коктебель" мати стабільну якість у кожній партії. Саме це є запорукою довіри споживача від року до року", - говорить Олексій Безуглий.

Порівняльні дегустації, медалі та нагороди

Завдяки відданості традиціям, винороби "Коктебель" з року в рік завойовують визнання на світовій арені.

У 2017 і в 2018 роках на міжнародному дегустаційному конкурсі напоїв BEST DRINK унікальні продукти "Коктебель" отримали перші місця і гран-прі в категорії сортових і купажних вин.

"Високу якість продукції підтверджують 127 Золотих, 41 Срібна, 12 Бронзових медалей, а також безліч дипломів і грамот, завойованих на міжнародних конкурсах і дегустаціях, які заявляють про бренд як про визнаного лідера в Україні", - наголосив Олексій Безуглий.

Асортимент на будь-який смак

Сьогодні бренд представлений 3-ма лінійками для різних смакових уподобань. В асортименті є сухі сортові вина, напівсолодкі легкі купажі на кожен день, і вишукані кріплені вина для особливих випадків.

Для справжніх поціновувачів - преміальна лінійка Vintage з легендарних традиційних кріплених вин "Коктебель". Гордість лінійки - унікальна Мадера, яка виробляється з 1944 року.

"Коктебель" - це єдиний національний бренд на ринку України, який пропонує насолодитися мадерою, в якій за м'яким смаком з тонами карамелі, приємним присмаком смаженого горішка, ховається справжня фортеця вина", - уточнює виробник.

Любителям класичних сортових смаків бренд пропонує благородні вина лінійки Elegance, що володіють неповторною індивідуальністю і яскравістю. Для цих вин фахівці "Коктебель" вибирають найкращий виноград, щоб розкрити найбільш глибокі і неповторні характеристики властиві сорту.

Лінійка Monte Коктебель - легка, витончена і чуттєва. Складається з трьох напівсолодких вин Блан, Руж і Розе, смак яких відрізняється свіжістю і ніжністю, а в ароматі чутні плодові і квіткові нотки, розповідають винороби.

Розвиток культури споживання вина

За словами маркетинг-директора BTC, Україна сьогодні активно включається в європейську культуру споживання вина, і не тільки, як напою з особливої ​​нагоди, а й як продукту харчування.

"Саме так сприймають вино в європейських країнах. Тому, сприйняття напою і культура його споживання диктують нам нові смакові варіації і допомагають формувати правильний асортимент. Так історично склалося, що українська кухня добре поєднується з міцними напоями. Але в епоху глобалізації, коли страви європейської кухні все частіше з'являються на столах українських господинь - вино стає невід'ємною частиною трапези як супутній продукт харчування. І саме сухі вина як не можна краще підходять для повсякденного поєднання з їжею", - розповів Олексій Безуглий.

Бренд "Коктебель" сьогодні активно знайомить українців зі світовою культурою споживання вина. Розвінчує міфи радянського сприйняття напою. І для цього зараз запущено безліч медіа проектів з освітньою метою, повідомили в компанії.

"Ми говоримо про сортові відмінності винограду і знайомимо споживача з найкращими поєднаннями страв до кожного з наших вин. Розкриваємо секрети виноробства і найголовніше вибудовуємо розуміння українського споживача, що вино це традиційна складова обіду і вечері на кожен день. "Коктебель" - це марка, яка дає розуміння своїх коренів і витоків, розуміння себе в сьогоднішньому світі, розуміння того, куди ми йдемо!" - резюмував Олексій Безуглий.

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