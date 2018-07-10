Українські вина "Коктебель" отримали світове визнання

Зокрема, як уточнив директор з маркетингу компанії Олексій Безуглий, протягом 2017 - 2018 років на міжнародному дегустаційному конкурсі напоїв BEST DRINK унікальні продукти ТМ "Коктебель" отримали перші місця і гран-прі в категорії сортових і купажних вин.

"В цілому, високу якість продукції підтверджують 127 золотих, 41 срібних, 12 бронзових медалей, а також безліч дипломів і грамот, завойованих на міжнародних конкурсах і дегустаціях, які заявляють про бренд як про визнаний лідер в Україні", - підкреслив Безуглий.

Як писав УНН, вина "Коктебель" виробляються в Одеській області. Виноробне господарство бренду розташоване між лівим берегом Дністровського лиману і Чорним морем. Історія виноградарства в цьому регіоні налічує більше 2500 років, а початок сучасного виноробства сягає кінця 18 століття.