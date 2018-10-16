Россия уничтожила половину виноградников под Судаком - МинВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Российская Федерация уничтожила половину виноградников Судакской долины. Об этом заявили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц со ссылкой на результаты космической съемки и данные из открытых источников, передает УНН.
В частности сообщается, что по состоянию на 2012 год, площадь виноградников Судакской долины составляла 743,9 га. После аннексии Крымского полуострова площадь виноградников резко сократилась на 46% и сейчас составляет 397,8 га.
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"Причинами этого является: облесение виноградников (заросли деревьями и кустами) -17,4 га; заброшенные участки (не обрабатываются) - 17,6 га; выкорчевывание виноградников - 59,4 га; разряжение насаждений (уменьшилось количество кустов винограда) - 251, 7 га", - пояснили в министерстве.
Основными факторами ухудшения ситуации являются незаконное отчуждение земель, строительство объектов инфраструктуры и прокладки дорог на территории виноградников, низкий контроль оккупационных властей за землеустройством, добавили в МинВОТе.
Напомним, как писал УНН, под санкции СНБО попали все винодельческие заводы Крыма. А директора завода "Массандра" лишили всех государственных наград.
Также напомним, что вина крымской "Массандры" экспортировали в "ЛНР" и "ДНР".