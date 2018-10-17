В Херсонской ОГА рассказали, как вернуть "крымские" вина Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Херсонская область как ближайшая по климатическим условиям к полуострову Крым, может производить у себя вина из сортов винограда, которые раньше выращивали только в Крыму. Об этом заявил на своей странице в Facebook директор Департамента агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации Александр Паливода, передает УНН.
“После потери части винодельческих мощностей Украины в результате аннексии Крыма Херсонская область, как наиболее приближенная по климатическим условиям к полуострову, может наладить производство линейки вин из сортов винограда, которые ранее выращивались только в Крыму”, — сообщил Паливода.
Он напомнил, что Херсонская область является одним из четырех регионов Украины, которые перерабатывают виноград на виноматериалы.
“Сейчас мы имеем 8 предприятий этой отрасли, общей мощностью 2300 тыс. дал в год, которые производят и реализуют вина, коньяки и виноматериалы. На сегодня судьба Херсонской области в общеукраинских объемах переработки винограда на виноматериалы составляет пока около 10%, но потенциал области гораздо больше”, — отметил директор департамента.
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Он отметил, что упрощение правительством процедуры лицензирования для малых винодельческих предприятий должно стимулировать развитие винодельческой отрасли.
Развитию виноделия в Херсонской области будет способствовать также и растущий имидж области как туристического региона, что позволит развить такое направление, как гастрономический туризм.
“Итак, надеемся, что со временем херсонские вина, как и херсонские арбузы и томаты, станут еще одним брендом и визитной карточкой области”, — подчеркнул Паливода.
Как писал УНН, Россия уничтожила половину виноградников под Судаком.
Также напомним, что по оценкам экспертов, украинские вина по своему качеству не уступают чилийским и аргентинским.