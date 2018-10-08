Експерти “Коктебель” розповіли про правильні страви до вина “Мускат”

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Вино “Мускат” з преміальної лінійки Vintage від бренду “Коктебель” — насичене, тягуче і має медовий присмак. Для такого напою треба вміти правильно підібрати страви. На цьому наголошують творці бренду, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку “Коктебель”.