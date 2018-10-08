Експерти “Коктебель” розповіли про правильні страви до вина “Мускат”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Вино “Мускат” з преміальної лінійки Vintage від бренду “Коктебель” — насичене, тягуче і має медовий присмак. Для такого напою треба вміти правильно підібрати страви. На цьому наголошують творці бренду, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку “Коктебель”.
“Такий напій, як правило, обирають для того, щоб відзначити успішне завершення важливих справ.
Закуску до нього треба підбирати відповідну, вишукану: хамон, овечий сир, нетривіальні ягоди і трави. Святкуйте зі смаком!” — порадили експерти “Коктебель”.
Зауважимо, що смак білого напівсолодкого вина добре розкривають рибні страви. А ось насичене червоне вино варто подавати з жирними сортами м’яса у смаженому або копченому вигляді.
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