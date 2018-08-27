З чим п'ють шампанське: "Коктебель"дав поради щодо поєднання фруктів з ігристим
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Шампанське і фрукти – ідеальне поєднання. Але не всі фрукти однаково добре підходять до ігристого. Як вдало поєднати фрукти із шампанським на своїй сторінці у Facebook розповіли творці українського бренду "Коктебель", передає УНН.
Шампанське не варто вживати із дуже солодкими фруктами — вони затьмарять смак напою, зауважили експерти “Коктебель”.
“Ті, що з кислинкою, навпаки підкреслять: ківі, цитруси, яблука та груші (тільки не медові). Вдалим доповненням стануть ягоди: чорниця, малина, полуниця та в міру солодкий виноград”, — йдеться у повідомленні.
Аби смакування улюбленого ігристого було дещо ситнішим — можна додати трішки горіхів, зауважують винороби.
Нагадаємо, раніше український бренд “Коктебель” показав, як народжується вино.