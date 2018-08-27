С чем пьют шампанское: "Коктебель" дал советы, как сочетать фрукты с игристым
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Шампанское и фрукты - идеальное сочетание. Но не все фрукты одинаково хорошо подходят к игристому. Как удачно сочетать фрукты с шампанским на своей странице в Facebook рассказали создатели украинского бренда "Коктебель", передает УНН.
Шампанское не стоит употреблять с очень сладкими фруктами - они затмят вкус напитка, отметили эксперты "Коктебель".
"Те, что с кислинкой, наоборот подчеркнут: киви, цитрусы, яблоки и груши (только не медовые). Удачным дополнением станут ягоды: черника, малина, клубника и в меру сладкий виноград", - говорится в сообщении.
Чтобы смакование любимым игристым было немного сытнее - можно добавить немного орехов, отмечают виноделы.
Напомним, ранее украинский бренд "Коктебель" показал, как рождается вино.