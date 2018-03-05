Українські вина не поступаються чилійським і аргентинським - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На сьогодні вітчизняні вина коштують на одному рівні з хорошими чилійськими і аргентинськими. При цьому, якісне українське вино має коштувати близько 100 грн. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів президент Асоціації сомельє України Дмитро Сидоренко, передає УНН.
“Хороше вино в Україні не може бути дешевше 100 гривень, інакше виробник точно заощадив на виноматеріалах. По-хорошому потрібно шукати виноробів, яких може і не бути в загальному продажу, і не економити на їх продукції”, — сказав він.
Також, експерт розвіяв міфи, які часто вводять в оману покупців вина.
“Є омана, що справжнє вино повинно закриватися тільки винним корком, але це не так. Є європейський виробник, який використовує пивні. Далі, солодке вино — не означає, що воно неякісне, тобто в ньому не замаскували поганий смак цукром. Так чи інакше, потрібно пробувати і запам’ятовувати хороших виробників. Зараз українські вина на одному рівні з хорошими чилійськими, аргентинськими”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, близько 30% “іноземних” вин на полицях вітчизняних магазинів — зроблені у нас. Таку тенденцію експерти пояснюють рекламною політикою Євросоюзу.
Разом з тим, українські вина активно покращують свою якість, розширюють лінійки і продаються за прийнятною для споживача ціною.
Наприклад, недавно нову лінійку вин Elegance презентував український бренд “Коктебель”. До неї увійшли: ароматний “Совіньон”, ніжний “Білий мускат” і оксамитове насичене “Бастардо”.