Українські вина не поступаються чилійським і аргентинським - експерт

КИЇВ. 5 березня. УНН. На сьогодні вітчизняні вина коштують на одному рівні з хорошими чилійськими і аргентинськими. При цьому, якісне українське вино має коштувати близько 100 грн. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів президент Асоціації сомельє України Дмитро Сидоренко, передає УНН.