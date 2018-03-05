Украинские вина не уступают чилийским и аргентинским - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. На сегодня отечественные вина стоят на одном уровне с хорошими чилийскими и аргентинскими. При этом, качественное украинское вино должно стоить около 100 грн. Об этом в эфире “Радио Свобода” рассказал президент Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко, передает УНН.
“Хорошее вино в Украине не может быть дешевле 100 гривен, иначе производитель точно сэкономил на виноматериалах. По-хорошему нужно искать виноделов, которых может и не быть в общей продаже, и не экономить на их продукции”, — сказал он.
Также, эксперт развеял мифы, которые часто вводят в заблуждение покупателей вина.
“Есть заблуждение, что настоящее вино должно закрываться только винной пробкой, но это не так. Есть европейский производитель, который использует пивные. Далее, сладкое вино — не значит некачественное, то есть в нем не замаскировали плохой вкус сахаром. Так или иначе, нужно пробовать и запоминать хороших производителей. Сейчас украинские вина на одном уровне с хорошими чилийскими, аргентинскими”, — отметил он.
Как сообщал УНН, около 30% “иностранных” вин на полках отечественных магазинов — произведены у нас. Такую тенденцию эксперты поясняют рекламной политики Евросоюза.
Вместе с тем, украинские вина активно улучшают свое качество, расширяют линейки и продаются по приемлемой для потребителя цене.
К примеру, недавно новую линейку вин Elegance презентовал украинский бренд “Коктебель”. В нее вошли: ароматный “Совиньон”, нежный “Белый мускат” и бархатное насыщенное “Бастардо”.