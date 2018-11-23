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Вбивство Гандзюк: у Херсонській облраді заперечують втечу голови за кордон

Вбивство Гандзюк: у Херсонській облраді заперечують втечу голови за кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер перебуває у відпустці до 3 грудня. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

"Голова Херсонської обласної ради відповідно до розпорядження Херсонської обласної ради ... перебуває у відпустці з 19.11.2018 по 03.12.2018. У зв’язку зі службовою необхідністю Владислав Мангер має намір перервати відпустку та приступити до роботи з 26.11.2018", – йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що впродовж останнього тижня "не було жодного офіційного звернення до Херсонської обласної ради з приводу знаходження на робочому місці голови обласної ради".

"Інформація про те, що Владислав Мангер є підозрюваним у справі Катерини Гандзюк, не відповідає дійсності. Голова Херсонської обласної ради, разом з іншими керівниками органів влади області, був допитаний слідчими органами в якості свідка", – додали в облраді.

Раніше у соцмережах повідомлялося, що голова Херсонської облради, якого назвали "одним з ймовірних замовників вбивства" Гандзюк, намагався втекти з України.

Нагадаємо, 31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували у Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Однак активістка не пережила нападу – вона померла 4 листопада.

Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.

Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Четверо з них визнали свою провину. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.

У справі вбивства Гандзюк затримали й арештували колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.

Українські Національні Новини

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