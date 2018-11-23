Убийство Гандзюк: в Херсонском облсовете отрицают побег главы за границу

"Глава Херсонского областного совета в соответствии с распоряжением Херсонского областного совета ... находится в отпуске с 19.11.2018 по 03.12.2018. В связи со служебной необходимостью Владислав Мангер намерен прервать отпуск и приступить к работе с 26.11.2018", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в течение последней недели "не было ни одного официального обращения к Херсонскому областному совету по поводу нахождения на рабочем месте главы областного совета".

"Информация о том, что Владислав Мангер является подозреваемым по делу Екатерины Гандзюк, не соответствует действительности. Глава Херсонского областного совета, вместе с другими руководителями органов власти области, был допрошен следственными органами в качестве свидетеля", – добавили в облсовете.

Ранее в соцсетях сообщалось, что глава Херсонского облсовета, которого назвали "одним из вероятных заказчиков убийства" Гандзюк, пытался бежать из Украины.

Напомним, 31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. Однако активистка не пережила нападения – она умерла 4 ноября.

После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.

Суд избрал меры пяти подозреваемым в преступлении. Четверо из них признали свою вину. В то же время другого подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.

В деле убийства Гандзюк задержали и арестовали бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского.