У Харкові жінка 2 роки незаконно отримувала пенсію померлої матері
Київ • УНН
54-річна харків'янка протягом двох років незаконно отримувала пенсію своєї померлої матері.
У Харкові жінка протягом двох років отримувала пенсію своєї померлої матері, незаконно заволодівши майже 80 тисячами гривень. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області, передає УНН.
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У Харкові зловмисниця, яка протягом двох років отримувала пенсію своєї померлої матері, була викрита поліцією. Жінка, якій на момент виявлення було 54 роки, не повідомила Пенсійний фонд про смерть своєї 81-річної матері, а замість цього продовжувала незаконно отримувати її кошти через безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки.
За підрахунками слідства, зловмисниця незаконно заволоділа майже 80 тисячами гривень протягом періоду з травня 2022 року по грудень 2023 року. Після проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції викрили її та повідомили про підозру у скоєнні злочину згідно з частинами 1 та 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
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