В Харькове женщина в течение двух лет получала пенсию своей умершей матери, незаконно завладев почти 80 тысячами гривен. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, передает УНН.

Детали

В Харькове злоумышленница, которая в течение двух лет получала пенсию своей умершей матери, была разоблачена полицией. Женщина, которой на момент обнаружения было 54 года, не сообщила Пенсионный фонд о смерти своей 81-летней матери, а вместо этого продолжала незаконно получать ее средства через непосредственный доступ к банковской карте пенсионерки.

По подсчетам следствия, злоумышленница незаконно завладела почти 80 тысячами гривен в течение периода с мая 2022 года по декабрь 2023 года. После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции разоблачили ее и сообщили о подозрении в совершении преступления согласно частям 1 и 2 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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