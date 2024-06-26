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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мошенничество при приобретении и продаже: завершено расследование в отношении компании-поставщика бобовых

Мошенничество при приобретении и продаже: завершено расследование в отношении компании-поставщика бобовых

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 09:33  •  5460 просмотра

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Компания-поставщик бобовых в Одесской области уклонилась от уплаты более 11 миллионов гривен налогов путем сокрытия операций по купле-продаже соевых бобов.

В Одесской области следователи обнаружили предпринимателей, которые осуществляли поставку товара без оформления в налоговой отчетности. Налоговые потери: более 11 млн грн. сейчас досудебное расследование завершено, Бюро экономической безопасности сообщает детали дела, передает УНН.

Завершено досудебное расследование по умышленному уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах компанией-поставщиком бобовых.

Следователями Бэб в Одесской области установлено, что предприятие поставляло экспортеру сою без оформления в налоговой отчетности. Указывается, что компания не имела документов о происхождении и приобретении бобовых, а товар учитывался как безвозмездно полученный. Также отмечается, что поставщик продукции умышленно не отражал операции по приобретению в бухгалтерской отчетности.

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В результате таких действий компания уклонилась от уплаты более 11 млн грн налогов. Но сейчас обеспечены поступления в государственный бюджет.  во время расследования  детективы Бэб сообщили одному из ее должностных лиц о подозрении. 

Дело направлено в суд.

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области7 июня 2024, 10:15 • 318648 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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