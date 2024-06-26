Шахрайство під час придбання і продажу: завершено розслідування щодо компанії-постачальника бобових
Київ • УНН
Компанія-постачальник бобових в Одеській області ухилилася від сплати понад 11 мільйонів гривень податків шляхом приховування операцій з купівлі-продажу соєвих бобів.
В Одеській області слідчі виявили підприємців, які здійснювали постачання товару без оформлення у податковій звітності. Податкові втрати: понад 11 млн грн. Наразі досудове розслідування завершено, Бюро економічної безпеки повідомляє деталі справи, передає УНН.
Завершено досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією-постачальником бобових.
Слідчими БЕБ в Одеській області встановлено, що підприємство постачало експортеру сою без оформлення в податковій звітності. Вказується, що компанія не мала документів щодо походження та придбання бобових, а товар обліковувався як безоплатно отриманий. Також зазначається, що постачальник продукції умисно не відображав операції з придбання у бухгалтерській звітності.
У результаті таких дій компанія ухилилась від сплати понад 11 млн грн податків. Але наразі забезпечено надходження до Державного бюджету. Під час слідства детективи БЕБ повідомили одній з її посадових осіб про підозру.
Справу скеровано до суду.
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