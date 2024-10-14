У Харкові затримали чоловіка, який систематично ґвалтував своїх неповнолітніх доньок
Київ • УНН
42-річний чоловік з Лозівського району ґвалтував своїх доньок 10 і 13 років з весни 2022 року. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі, його взято під варту без права на заставу.
В одному із сіл Лозівського району затримали 42-річного чоловіка, який ґвалтував своїх доньок віком 13 і 10 років.
Пише УНН з посиланням на Харківська обласну прокуратуру.
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом зґвалтування осіб, які не досягли 14 років (ч. 4 ст. 152 КК України).
За інформацією слідства, мешканець одного з сіл Лозівського району з весни 2022 року систематично ґвалтував своїх доньок. На момент початку злочину дівчатам було 10 і 13 років. Чоловік робив це, залишаючись з дітьми наодинці, і змушував їх мовчати про це.
Злочинні дії тривали до жовтня цього року, поки правоохоронні органи не викрили підозрюваного.
На основі клопотання сторони обвинувачення суд ухвалив рішення взяти чоловіка під варту без права на внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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