В Харькове задержали мужчину, который систематически насиловал своих несовершеннолетних дочерей
Киев • УНН
42-летний мужчина из Лозовского района насиловал своих дочерей 10 и 13 лет с весны 2022 года. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, он взят под стражу без права на залог.
В одном из сел Лозовского района задержали 42-летнего мужчину, который насиловал своих дочерей в возрасте 13 и 10 лет.
Пишет УНН с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 42-летнему мужчине по факту изнасилования лиц, не достигших 14 лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины).
По информации следствия, житель одного из сел Лозовского района с весны 2022 года систематически насиловал своих дочерей. На момент начала преступления девушкам было 10 и 13 лет. Мужчина делал это, оставаясь с детьми наедине, и заставлял их молчать об этом.
Преступные действия продолжались до октября этого года, пока правоохранительные органы не разоблачили подозреваемого.
На основе ходатайства стороны обвинения суд принял решение взять мужчину под стражу без права на внесение залога. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним,
Перед судом предстанет житель Днепропетровской области, которыйпродавал, развращал и изготавливал детскую порнографию с участием трех малолетних детей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.