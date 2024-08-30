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Майже три роки ґвалтував та розбещував двох падчерок: судимимуть жителя Дніпропетровщини

Майже три роки ґвалтував та розбещував двох падчерок: судимимуть жителя Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 12027 перегляди

43-річний чоловік ґвалтував та розбещував двох падчерок 8 і 13 років, знімаючи це на відео. Правоохоронці виявили понад 600 файлів дитячої порнографії, обвинуваченому загрожує довічне ув'язнення.

Перед судом постане житель Дніпропетровської області, який ґвалтував, розбещував та виготовляв дитячу порнографію за участю трьох малолітніх дітей. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру. 

Деталі

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного місцевого мешканця за фактами вчинення злочинів проти статевої свободи та недоторканості стосовно трьох малолітніх дітей (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 154, ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

Слідство встановило, що чоловік, користуючись відсутністю дружини та фізичною перевагою, упродовж майже трьох років ґвалтував та розбещував двох падчерок – 8 та 13 років. Крім цього, вітчим примушував одну з дівчаток вступити в сексуальний зв’язок з 11-річним братом.

Все це він знімав на мобільний телефон, а відео  потім зберігав. Правоохоронцями  виявлено понад 600 фото та відеофайлів, що містять дитячу порнографію.

На даний час чоловік знаходиться під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

У Вінниці до 10,5 року засудили чоловіка, який ґвалтував доньку13.08.24, 11:00 • 16980 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП

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