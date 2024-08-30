Перед судом предстанет житель Днепропетровской области, который насиловал, развращал и изготавливал детскую порнографию с участием трех малолетних детей. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Детали

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего местного жителя по фактам совершения преступлений против половой свободы и неприкосновенности в отношении трех малолетних детей (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 154, ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины).

Следствие установило, что мужчина, пользуясь отсутствием жены и физическим преимуществом, в течение почти трех лет насиловал и развращал двух падчериц - 8 и 13 лет. Кроме этого, отчим заставлял одну из девочек вступить в сексуальную связь с 11-летним братом.

Все это он снимал на мобильный телефон, а видео потом хранил. Правоохранителями выявлено более 600 фото и видеофайлов, содержащих детскую порнографию.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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