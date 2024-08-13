В Виннице к 10,5 годам приговорили мужчину, который насиловал дочь
Киев • УНН
54-летний житель Винницы приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за сексуальное насилие над малолетней дочерью. Мужчина признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении 12-летнего ребенка.
К 10 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили винничанина, который насиловал дочь, сообщили во вторник в Винницкой областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
"Винницкий городской суд признал обоснованными доводы прокурора Винницкой окружной прокуратуры и признал виновным 54-летнего жителя города Винницы в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, и совершении развратных действий близким родственником (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Прокурором доказано, что "в 2022 году обвиняемый, находясь наедине со своей малолетней дочерью и пользуясь ее беспомощностью, совершал в отношении нее действия сексуального характера". В то время потерпевшей девочке было 12 лет.
"Судом мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых уголовных правонарушений и ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы", - указано в сообщении.
Также его данные будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
Сейчас приговор в законную силу не вступил.
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