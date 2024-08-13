В Виннице к 10,5 годам приговорили мужчину, который насиловал дочь

К 10 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили винничанина, который насиловал дочь, сообщили во вторник в Винницкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Винницкий городской суд признал обоснованными доводы прокурора Винницкой окружной прокуратуры и признал виновным 54-летнего жителя города Винницы в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, и совершении развратных действий близким родственником (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Прокурором доказано, что "в 2022 году обвиняемый, находясь наедине со своей малолетней дочерью и пользуясь ее беспомощностью, совершал в отношении нее действия сексуального характера". В то время потерпевшей девочке было 12 лет.

"Судом мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых уголовных правонарушений и ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы", - указано в сообщении.

Также его данные будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Сейчас приговор в законную силу не вступил.

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