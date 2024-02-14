Изнасиловал дочь бывшей сожительницы: на Ривненщине к 7 годам приговорили мужчину
Киев • УНН
В Украине мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери своей бывшей сожительницы с умственными недостатками в состоянии алкогольного опьянения.
Заречненский райсуд приговорил к 7 годам мужчину, который будучи пьяным, изнасиловал неестественным способом несовершеннолетнюю дочь бывшей сожительницы. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура, передает УНН.
"Прокурор Варашской окружной прокуратуры в суде доказал вину мужчины, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней дочери его бывшей сожительницы (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Приговором Заречненского районного суда ему назначено наказание в виде 7 лет заключения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что летом прошлого года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом своей бывшей сожительницы и, воспользовавшись отсутствием женщины, изнасиловал неестественным способом ее несовершеннолетнюю дочь, которая имеет врожденные пороки психического развития.
Во время судебного рассмотрения дела мужчина своей вины так и не признал и убеждал суд в том, что был очень пьян, а к девочке имеет исключительно родительские чувства.
"Его причастность доказана прокурором на основании собранных доказательств и подтверждена выводами соответствующих экспертиз. Сейчас мужчина находится под стражей. Приговор не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде", - добавляют в прокуратуре.
Напомним,
Житель Тернопольского района занимался "воспитанием" детей в период выезда за границу их матери, - двое малолетних детей, 2020 и 2023 годов рождения, остались еще три месяца назад. По данным полиции, старшему мальчику фигурант сломал бедро.
Изнасиловал дочь бывшей сожительницы: на Ривненщине к 7 годам приговорили мужчину
В Украине мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери своей бывшей сожительницы с умственными недостатками в состоянии алкогольного опьянения.
Имеющиеся у Молдовы радары не могут обнаруживать дроны "шахед"
Радары в Молдове не могут обнаружить современные беспилотники "шахид", которые россия запускает по Украине.
ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра
ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в совершении смертельного ДТП с участием нацгвардейца.
Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"
Министр обороны Великобритании заявил, что уничтожение корабля российского флота "цезарь куников" напомнит, что Украина может победить в войне благодаря финансированию и помощи западных союзников.
В кремле отказались комментировать заявления о ликвидации корабля "цезарь куников" Украиной
Представитель кремля отказался комментировать сообщения, что украинские силы потопили российский десантный корабль "Цезарь Куников", переадресовав вопрос в министерство обороны россии.
Суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции Романа Гринкевича на меру пресечения по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн на 29 февраля из-за того, что судья находится на больничном.
Представитель путина опроверг готовность кремля заморозить войну рф против Украины
Представитель Путина отрицает, что кремль готов заморозить войну россии в Украине.
Херсон подвергся очередному удару рф: ранена женщина
60-летняя женщина была ранена, когда российские войска обстреляли Херсон.
Самолет Wizz Air после взлета вернули в аэропорт Кутаиси из-за сообщения о взрывчатке
Рейс авиакомпании Wizz Air из Кутаиси в Барселону вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета из-за сообщения о вероятной угрозе взрывчатки.
Детское Евровидение-2024 состоится в Испании
22-й детский песенный конкурс Евровидение состоится в Испании в конце 2024 года, а город-хозяин и точная дата проведения еще не объявлены.