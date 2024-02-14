Изнасиловал дочь бывшей сожительницы: на Ривненщине к 7 годам приговорили мужчину

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  60111 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
  •  100842 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  130867 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  194628 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  218247 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  212690 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  315068 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  355492 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  286357 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309724 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Изнасиловал дочь бывшей сожительницы: на Ривненщине к 7 годам приговорили мужчину

Изнасиловал дочь бывшей сожительницы: на Ривненщине к 7 годам приговорили мужчину

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 13:12  •  4625 просмотра

Read in English

В Украине мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери своей бывшей сожительницы с умственными недостатками в состоянии алкогольного опьянения.

Заречненский райсуд приговорил к 7 годам мужчину, который будучи пьяным, изнасиловал неестественным способом несовершеннолетнюю дочь бывшей сожительницы. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура, передает УНН.

"Прокурор Варашской окружной прокуратуры в суде доказал вину мужчины, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней дочери его бывшей сожительницы (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Приговором Заречненского районного суда ему назначено наказание в виде 7 лет заключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летом прошлого года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом своей бывшей сожительницы и, воспользовавшись отсутствием женщины, изнасиловал неестественным способом ее несовершеннолетнюю дочь, которая имеет врожденные пороки психического развития.

Во время судебного рассмотрения дела мужчина своей вины так и не признал и убеждал суд в том, что был очень пьян, а к девочке имеет исключительно родительские чувства.

"Его причастность доказана прокурором на основании собранных доказательств и подтверждена выводами соответствующих экспертиз. Сейчас мужчина находится под стражей. Приговор не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде", - добавляют в прокуратуре.

Напомним,

Житель Тернопольского района занимался "воспитанием" детей в период выезда за границу их матери, - двое малолетних детей, 2020 и 2023 годов рождения, остались еще три месяца назад. По данным полиции, старшему мальчику фигурант сломал бедро.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
ternopolТернополь
Згвалтував доньку колишньої співмешканки: на Рівненщині до 7 років засудили чоловіка
A man was sentenced to 7 years in Rivne region for raping his ex-girlfriend's daughter
Новости по теме

Изнасиловал дочь бывшей сожительницы: на Ривненщине к 7 годам приговорили мужчину

В Украине мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери своей бывшей сожительницы с умственными недостатками в состоянии алкогольного опьянения.

Криминал и ЧП •   •  4625 просмотра
Изнасиловал дочь бывшей сожительницы: на Ривненщине к 7 годам приговорили мужчину

Имеющиеся у Молдовы радары не могут обнаруживать дроны "шахед"

Радары в Молдове не могут обнаружить современные беспилотники "шахид", которые россия запускает по Украине.

Новости Мира •   •  4955 просмотра
Имеющиеся у Молдовы радары не могут обнаруживать дроны "шахед"

ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра

ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в совершении смертельного ДТП с участием нацгвардейца.

Криминал и ЧП •   •  4962 просмотра
ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра

Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"

Министр обороны Великобритании заявил, что уничтожение корабля российского флота "цезарь куников" напомнит, что Украина может победить в войне благодаря финансированию и помощи западных союзников.

Война •   •  13341 просмотра
Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"

В кремле отказались комментировать заявления о ликвидации корабля "цезарь куников" Украиной

Представитель кремля отказался комментировать сообщения, что украинские силы потопили российский десантный корабль "Цезарь Куников", переадресовав вопрос в министерство обороны россии.

Война •   •  11012 просмотра
В кремле отказались комментировать заявления о ликвидации корабля "цезарь куников" Украиной

Суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции Романа Гринкевича на меру пресечения по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн на 29 февраля из-за того, что судья находится на больничном.

Криминал и ЧП •   •  8310 просмотра
Суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу

Представитель путина опроверг готовность кремля заморозить войну рф против Украины

Представитель Путина отрицает, что кремль готов заморозить войну россии в Украине.

Война •   •  16961 просмотра
Представитель путина опроверг готовность кремля заморозить войну рф против Украины

Херсон подвергся очередному удару рф: ранена женщина

60-летняя женщина была ранена, когда российские войска обстреляли Херсон.

Война •   •  14546 просмотра
Херсон подвергся очередному удару рф: ранена женщина

Самолет Wizz Air после взлета вернули в аэропорт Кутаиси из-за сообщения о взрывчатке

Рейс авиакомпании Wizz Air из Кутаиси в Барселону вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета из-за сообщения о вероятной угрозе взрывчатки.

Новости Мира •   •  10909 просмотра
Самолет Wizz Air после взлета вернули в аэропорт Кутаиси из-за сообщения о взрывчатке

Детское Евровидение-2024 состоится в Испании

22-й детский песенный конкурс Евровидение состоится в Испании в конце 2024 года, а город-хозяин и точная дата проведения еще не объявлены.

Культура •   •  10970 просмотра
Детское Евровидение-2024 состоится в Испании