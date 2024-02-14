Изнасиловал дочь бывшей сожительницы: на Ривненщине к 7 годам приговорили мужчину

Заречненский райсуд приговорил к 7 годам мужчину, который будучи пьяным, изнасиловал неестественным способом несовершеннолетнюю дочь бывшей сожительницы. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура, передает УНН.

"Прокурор Варашской окружной прокуратуры в суде доказал вину мужчины, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней дочери его бывшей сожительницы (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Приговором Заречненского районного суда ему назначено наказание в виде 7 лет заключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летом прошлого года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом своей бывшей сожительницы и, воспользовавшись отсутствием женщины, изнасиловал неестественным способом ее несовершеннолетнюю дочь, которая имеет врожденные пороки психического развития.

Во время судебного рассмотрения дела мужчина своей вины так и не признал и убеждал суд в том, что был очень пьян, а к девочке имеет исключительно родительские чувства.

"Его причастность доказана прокурором на основании собранных доказательств и подтверждена выводами соответствующих экспертиз. Сейчас мужчина находится под стражей. Приговор не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде", - добавляют в прокуратуре.

Напомним,

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