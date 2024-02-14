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Згвалтував доньку колишньої співмешканки: на Рівненщині до 7 років засудили чоловіка

Згвалтував доньку колишньої співмешканки: на Рівненщині до 7 років засудили чоловіка

Київ • УНН

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В Україні чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої доньки своєї колишньої співмешканки з розумовими вадами у стані алкогольного сп'яніння.

Зарічненський райсуд засудив до 7 років чоловіка, який будучи п’яним, зґвалтував у неприродній спосіб неповнолітню доньку колишньої співмешканки. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, передає УНН.

"Прокурор Вараської окружної прокуратури у суді довів вину чоловіка, якого обвинувачували у зґвалтуванні неповнолітньої доньки його колишньої співмешканки (ч. 3 ст. 152 КК України). Вироком Зарічненського районного суду йому призначено покарання у вигляді 7 років ув’язнення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влітку минулого року вночі обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до будинку своєї колишньої співмешканки та, скориставшись відсутністю жінки, зґвалтував у неприродній спосіб її неповнолітню доньку, яка має вроджені вади психічного розвитку.

Під час судового розгляду справи чоловік своєї вини так і не визнав та переконував суд у тому, що був дуже п’яний, а до дівчинки має винятково батьківські почуття.

"Його причетність доведена прокурором на підставі зібраних доказів та підтверджена висновками відповідних експертиз. Наразі чоловік перебуває під вартою. Вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді", - додають в прокуратурі.

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