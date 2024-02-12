У Тернопільській області, співмешканець жінки бив її дітей: малолітні хлопці опинилися в лікарні з чисельними травмами
Київ • УНН
Співмешканець жінки бив двох її малолітніх синів, віком 2 і 4 роки. Діти отримали тілесні ушкодження середньої важкості. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Житель Тернопільського району займався "вихованням" дітей у період виїзду за кордон їх матері, - двоє малолітніх дітей, 2020 та 2023 років народження, залишалися ще три місяці тому. За даними поліції, старшому хлопчику фігурант зламав стегно. Про це передає УНН, із посиланням на ГУНП в Тернопільській області.
Контекст
Як повідомляє відомство, до Тернопільського районного управління поліції, надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про те, що в обласну лікарню госпіталізовано двоє малолітніх дітей, 2020 та 2023 років народження. Вказується, що в обох хлопчиків медики лікарі діагностували чисельні множинні гематоми. Відомо, що у старшого хлопця діагностовано перелом стегнової кістки.
Поліція підозрює, що до побиття малолітніх дітей причетний житель Тернопільського району, 2000 року народження. Мати дітей - жителька Закарпатської області залишила їх на співжителя, а сама майже три місяці тому поїхала за кордон.
Офіційно оголошено, що відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу. Встановлюються обставини, проводиться перевірка.
Наразі відомо, що зловмисник жорстоке ставлення до дітей заперечує.
Малолітні на даний час госпіталізовані.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що чотирьох студентів звинуватили у хуліганстві за жорстоке побиття першокурсників у львівському гуртожитку, яке було знято на відео.
15-річний німецько-турецький школяр з Гельзенкірхена був головним підозрюваним у завданні ножових поранень двом українським баскетболістам, один з яких загинув, на залізничному вокзалі в Оберхаузені, Німеччина, згідно з відеодоказами та повідомленнями.
Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя - голова ОДА12.02.24, 11:25 • 106642 перегляди