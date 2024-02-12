В Тернопольской области, сожитель женщины избивал ее детей: малолетние ребята оказались в больнице с многочисленными травмами

Житель Тернопольского района занимался "воспитанием" детей в период выезда за границу их матери, - двое малолетних детей, 2020 и 2023 годов рождения, оставались еще три месяца назад. По данным полиции, старшему мальчику фигурант сломал бедро. Об этом передает УНН, с ссылкой на ГУНП в Тернопольской области.

Контекст

Как сообщает ведомство, в Тернопольское районное управление полиции, поступило сообщение от врача экстренной медицинской помощи о том, что в областную больницу госпитализированы двое малолетних детей, 2020 и 2023 годов рождения. Указывается, что у обоих мальчиков медики врачи диагностировали многочисленные множественные множественные гематомы. Известно, что у старшего парня диагностирован перелом бедренной кости.

Полиция подозревает, что к избиению малолетних детей причастен житель Тернопольского района, 2000 года рождения. Мать детей - жительница Закарпатской области оставила их на сожителя, а сама почти три месяца назад уехала за границу.

Официально объявлено, что сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса. Устанавливаются обстоятельства, проводится проверка.

Известно, что злоумышленник жестокое отношение к детям отрицает.

Малолетние в настоящее время госпитализированы.

Напомним,

УНН сообщал, что четырех студентов обвинили в хулиганстве за жестокое избиение первокурсников во львовском общежитии, которое было снято на видео.

15-летний немецко-турецкий школьник из Гельзенкирхена был главным подозреваемым в нанесении ножевых ранений двум украинским баскетболистам, один из которых погиб, на железнодорожном вокзале в Оберхаузене, Германия, согласно видеодоказательствам и сообщениям.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве заместителя мэра Никополя - глава ОГА