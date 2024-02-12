Полицейские задержали подозреваемого в убийстве заместителя мэра Никополя - глава ОГА

Подозреваемый в убийстве заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева задержан. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Злоумышленнику 33 года. В течение нескольких месяцев он готовился. На преступление решился в прошлый четверг. По машине заммэра два десятка раз выстрелил из автоматического оружия. А потом еще и бросил гранату. Авто загорелось.. - написал Сергей Лысак.

Он добавил, что орудие убийства преступник закопал в лесополосе. Сам скрывался в съемной квартире, где его и схватили полицейские.

По его данным, в настоящее время задержанный находится под стражей. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

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