Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя - голова ОДА
Київ • УНН
За вбивство заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова затримано 33-річного чоловіка.
Підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова затримано. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.
Зловмиснику 33 роки. Протягом кількох місяців він готувався. На злочин зважився у минулий четвер. По машині заммера два десятки разів вистрілив з автоматичної зброї. А потім ще й кинув гранату. Авто зайнялося…
Він додав, що знаряддя вбивства злочинець закопав у лісосмузі. Сам переховувався в орендованій квартирі, де його й схопили поліцейські.
За його даними, нині затриманий під вартою. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.
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