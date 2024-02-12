Вбивство 17-річного українського баскетболіста у Німеччині: ЗМІ дізналися деталі про підозрюваного
Київ • УНН
15-річний німецько-турецький школяр з Гельзенкірхена був головним підозрюваним у завданні ножових поранень двом українським баскетболістам, один з яких загинув, на залізничному вокзалі в Оберхаузені, Німеччина, згідно з відеодоказами та повідомленнями.
Головним підозрюваним у справі про вбивство 17-річного українського баскетболіста в Обергаузені у Німеччині є 15-річний німецький учень з Гельзенкірхена, з посиланням на джерело пише BILD, передає УНН.
Деталі
Як вказано, BILD дізнався: двоє спортсменів, імовірно, їхали в автобусі від торгового центру до головного залізничного вокзалу близько 20:00. "Вони зіткнулися з іншими молодими людьми... Спортсмени вийшли з автобуса на головному залізничному вокзалі, щоб сісти на потяг додому в Дюссельдорф, і одразу зазнали нападу", - пише видання.
Як вказано, "BILD дізнався: 15-річний злочинець завдав двом українцям загалом дев’ять ударів ножем у грудну клітку та живіт".
Від отриманих ран Єрмаков помер у лікарні. Козаченка, як повідомляється, тяжко поранено. Злочин потрапив на камери відеоспостереження. У ніч проти понеділка поліція затримала двох підозрюваних.
"За даними BILD, головним підозрюваним є 15-річний німецько-турецький учень із Гельзенкірхена. Він уже відомий поліції як серйозний злочинець, який вчинив кілька нападів та пограбувань. Другою спочатку заарештованою людиною, як повідомляється, є грек німецького походження (14 років) із Герне, який також відомий поліції. Згодом його відпустили, оскільки не вдалося довести підозру", - пише видання.
Як зазначається, прокурор подав клопотання про арешт 15-річного підлітка з Гельзенкірхена за ненавмисне вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень. Ордер на арешт було оголошено в неділю вдень, сказано у публікації.
У Німеччині затримали вбивцю 17-річного українського баскетболіста12.02.24, 12:01 • 32071 перегляд