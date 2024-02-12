Убийство 17-летнего украинского баскетболиста в Германии: СМИ узнали детали о подозреваемом

Главным подозреваемым по делу об убийстве 17-летнего украинского баскетболиста в Оберхаузене в Германии является 15-летний немецкий ученик из Гельзенкирхена, со ссылкой на источник пишет BILD, передает УНН.

Детали

Как указано, BILD узнал: двое спортсменов, предположительно, ехали в автобусе от торгового центра до главного железнодорожного вокзала около 20:00. "Они столкнулись с другими молодыми людьми... Спортсмены вышли из автобуса на главном железнодорожном вокзале, чтобы сесть на поезд домой в Дюссельдорф, и сразу подверглись нападению", - пишет издание.

Как указано, "BILD узнал: 15-летний преступник нанес двум украинцам всего девять ударов ножом в грудную клетку и живот".

От полученных ран Ермаков скончался в больнице. Козаченко, как сообщается, тяжело ранен. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. В ночь на понедельник полиция задержала двух подозреваемых.

"По данным BILD, главным подозреваемым является 15-летний немецко-турецкий ученик из Гельзенкирхена. Он уже известен полиции как серьезный преступник, совершивший несколько нападений и ограблений. Вторым сначала арестованным человеком, как сообщается, является грек немецкого происхождения (14 лет) из Херне, который также известен полиции. Впоследствии его отпустили, поскольку не удалось доказать подозрение", - пишет издание.

Как отмечается, прокурор подал ходатайство об аресте 15-летнего подростка из Гельзенкирхена за непредумышленное убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Ордер на арест был объявлен в воскресенье днем, сказано в публикации.

В Германии задержали убийцу 17-летнего украинского баскетболиста