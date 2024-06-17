У Харкові чули серію вибухів: ймовірно, за межами міста - ЗМІ
Київ • УНН
У Харкові було чутно численні вибухи, ймовірно, за межами міста. В області оголошено повітряну тривогу.
У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста, передає УНН із посиланням на суспільне.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
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За добу російські війська скинули близько 18 КАБів на Харківщину - ОВА 17.06.24, 14:40 • 35351 перегляд