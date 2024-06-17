За добу російські війська скинули близько 18 КАБів на Харківщину - ОВА
Київ • УНН
Російські війська вночі обстріляли керованими боєприпасами дитячий табір у Харкові, за минулу добу випустили близько 18 реактивних систем залпового вогню в регіоні, пошкодивши інфраструктуру та поранивши трьох осіб, у тому числі неповнолітнього.
росіяни вночі обстріляли трьома керованими боєприпасами УМПБ Д-30 Харків. Загалом за минулу добу окупанти випустили близько 18 КАБів по Харківщині. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Харків вночі було обстріляно трьома керованими боєприпасами УМПБ Д-30, пошкоджено декілька корпусів дитячого табору, який знаходиться у Харкові. На щастя, ніхто не постраждав. Однак, знову констатуємо факт, що наша цивільна інфраструктура знову знищується і знаходиться під ударом окупаційних військ
Він додав, що загалом за добу окупанти випустили близько 18 КАБів по Харківщині. Під ударами були – Липківський, Вовчанський та Куп’янський напрямки.
Нагадаємо
Російські війська вночі атакували у Харкові дитячий табір КАБами, за минулу добу обстріляли ще два райони в області, пошкодивши зокрема "швидку", відомо про трьох постраждалих, у тому числі неповнолітнього хлопця.