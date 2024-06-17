За сутки российские войска сбросили около 18 КАБов в Харьковскую область - ОВА
Киев • УНН
Российские войска ночью обстреляли управляемыми боеприпасами детский лагерь в Харькове, за минувшие сутки выпустили около 18 реактивных систем залпового огня в регионе, повредив инфраструктуру и ранив трех человек, в том числе несовершеннолетнего.
россияне ночью обстреляли тремя управляемыми боеприпасами УМПБ Д-30 Харьков. Всего за минувшие сутки оккупанты выпустили около 18 КАБов по Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Харьков ночью был обстрелян тремя управляемыми боеприпасами УМПБ Д-30, повреждено несколько корпусов детского лагеря, который находится в Харькове. К счастью, никто не пострадал. Однако, снова констатируем факт, что наша гражданская инфраструктура снова уничтожается и находится под ударом оккупационных войск
Он добавил, что всего за сутки оккупанты выпустили около 18 КАБов по Харьковщине. Под ударами были - Липковский, Волчанский и Купянский направления.
Напомним
Российские войска ночью атаковали в Харькове детский лагерь КАБами, за минувшие сутки обстреляли еще два района в области, повредив в частности "скорую", известно о трех пострадавших, в том числе несовершеннолетнего парня.