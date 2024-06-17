У Харкові вночі ворог атакував дитячий табір КАБами, у регіоні серед постраждалих підліток
Київ • УНН
Російські війська вночі атакували КАБами дитячий табір у Харкові, пошкодивши будівлю, а також обстріляли інші райони регіону, поранивши 3 людей, у тому числі 13-річного хлопчика.
Російські війська вночі атакували у Харкові дитячий табір КАБами, за минулу добу обстріляли ще два райони в області, пошкодивши зокрема "швидку", відомо про трьох постраждалих, у тому числі неповнолітнього хлопця, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
23:50, місто Харків, Київський р-н, дитячий табір. Внаслідок обстрілів КАБами пошкоджено один із корпусів. Інформація про постраждалих не надходила
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З його слів, ворожі обстріли також фіксували:
- 02:30, Ізюмський р-н, село Борівська Андріївка. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди.
- 15:26, Ізюмський р-н, село Піски Радьківські. Внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджено 4 будинки, автівка "швидкої". Постраждали 3 особи: хлопець 13 років, чоловік та жінка.
- 14:31, Ізюмський р-н, село Шийківка. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль.
- 14:30 Ізюмський р-н, село Дружелюбівка. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 8 приватних будинків.
"На Харківському напрямку окупанти п'ять разів атакували в районі Вовчанська. Три штурмові дії агресора відбито нашими захисниками. На даний час два боєзіткнення ще продовжуються. На Куп'янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове. Дві атаки ворога успішно відбито, тривають бойові зіткнення біля Синьківки та Степової Новоселівки", - повідомив Синєгубов.
З його слів, усього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 859 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
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