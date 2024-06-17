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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7252 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Харкові вночі ворог атакував дитячий табір КАБами, у регіоні серед постраждалих підліток

Київ • УНН

 • 31112 перегляди

Російські війська вночі атакували КАБами дитячий табір у Харкові, пошкодивши будівлю, а також обстріляли інші райони регіону, поранивши 3 людей, у тому числі 13-річного хлопчика.

У Харкові вночі ворог атакував дитячий табір КАБами, у регіоні серед постраждалих підліток

Російські війська вночі атакували у Харкові дитячий табір КАБами, за минулу добу обстріляли ще два райони в області, пошкодивши зокрема "швидку", відомо про трьох постраждалих, у тому числі неповнолітнього хлопця, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

23:50, місто Харків, Київський р-н, дитячий табір. Внаслідок обстрілів КАБами пошкоджено один із корпусів. Інформація про постраждалих не надходила

- написав Синєгубов у Telegram.

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З його слів, ворожі обстріли також фіксували:

  • 02:30, Ізюмський р-н, село Борівська Андріївка. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. 
  • 15:26, Ізюмський р-н, село Піски Радьківські. Внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджено 4 будинки, автівка "швидкої". Постраждали 3 особи: хлопець 13 років, чоловік та жінка. 
  • 14:31, Ізюмський р-н, село Шийківка. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль.
  • 14:30 Ізюмський р-н, село Дружелюбівка. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 8 приватних будинків.

"На Харківському напрямку окупанти п'ять разів атакували в районі Вовчанська. Три штурмові дії агресора відбито нашими захисниками. На даний час два боєзіткнення ще продовжуються. На Куп'янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове. Дві атаки ворога успішно відбито, тривають бойові зіткнення біля Синьківки та Степової Новоселівки", - повідомив Синєгубов.

З його слів, усього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 859 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

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Юлія Шрамко

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