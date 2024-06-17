Армія рф атакувала Харків, пошкодивши будівлю бази відпочинку
Київ • УНН
Будівля бази відпочинку в Київському районі Харкова була пошкоджена внаслідок терористичного акту з боку окупаційних військ о 23:50, про жертви поки що не повідомляється.
Армія терористичної країни вдарила по Київському районі міста Харків. Пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
О 23:50 окупанти вдарили по м. Харків у Київському районі.
Пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу.
Інформація про постраждалих не надходила.
Огляд триває
Нагадаємо
Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов поінформував, що у місті було чутно вибух.