Здание базы отдыха в Киевском районе Харькова было повреждено в результате террористического акта со стороны оккупационных войск в 23:50, о жертвах пока не сообщается.
Армия террористической страны ударила по Киевскому району города Харьков. Поврежден один из корпусов комплекса отдыха. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
В 23:50 оккупанты ударили по г. Харьков в Киевском районе.
Поврежден один из корпусов комплекса отдыха.
Информация о пострадавших не поступала.
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Напомним
Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе был слышен взрыв.
В Харькове прогремел взрыв16 июня 2024, 20:56 • 21820 просмотров