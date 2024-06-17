Армия террористической страны ударила по Киевскому району города Харьков. Поврежден один из корпусов комплекса отдыха. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

В 23:50 оккупанты ударили по г. Харьков в Киевском районе.

Поврежден один из корпусов комплекса отдыха.

Информация о пострадавших не поступала.

Осмотр продолжается - заявил Олег Синегубов.

Напомним

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе был слышен взрыв.

В Харькове прогремел взрыв