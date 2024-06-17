В Харькове ночью враг атаковал детский лагерь КАБами, в регионе среди пострадавших подросток

Российские войска ночью атаковали в Харькове детский лагерь КАБами, за минувшие сутки обстреляли еще два района в области, повредив в частности "скорую", известно о трех пострадавших, в том числе несовершеннолетнем парне, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

23:50, город Харьков, Киевский р-н, детский лагерь. В результате обстрелов КАБами поврежден один из корпусов. Информация о пострадавших не поступала - написал Синегубов в Telegram.

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По его словам, вражеские обстрелы также фиксировали:

02:30, Изюмский р-н, село Боровская Андреевка. Повреждено частное домовладение и хозяйственные постройки.

15:26, Изюмский р-н, село Пески Радьковские. В результате вражеского авиаобстрела повреждены 4 дома, автомобиль "скорой". Пострадали 3 человека: парень 13 лет, мужчина и женщина.

14:31, Изюмский р-н, село Шийковка. В результате вражеского авиационного обстрела повреждены 4 частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль.

14:30 Изюмский р-н, село Дружелюбовка. В результате обстрела было повреждено 8 частных домов.

"На Харьковском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Волчанска. Три штурмовые действия агрессора отражены нашими защитниками. В настоящее время два боестолкновения еще продолжаются. На Купянском направлении противник совершил четыре попытки оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и Берестовое. Две атаки врага успешно отбиты, продолжаются боевые столкновения возле Синьковки и Степной Новоселовки", - сообщил Синегубов.

По его словам, всего с 10 мая эвакуировали 11 тысяч 859 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

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