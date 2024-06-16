Киев • УНН
Трое гражданских лиц были ранены во время нападения российских войск на Боровскую общину в Харьковской области.
Оккупанты ударили по Боровской громаде Изюмского района Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"В с. Пески Радьковские пострадали трое гражданских: 33-летняя беременная женщина, 13-летний мальчик и 59-летний мужчина. Все госпитализированы. Повреждена крыша частного дома, возник пожар. Детали устанавливаются", - сообщил председатель ОГА.
В Краматорском районе из-за атаки россиян ранены семеро гражданских, среди них дети16 июня 2024, 12:29 • 22471 просмотр