Ворог вдарив по Борівській громаді на Харківщині: серед постраждали вагітна жінка
Київ • УНН
Троє цивільних осіб були поранені під час нападу російських військ на Борівську громаду в Харківській області.
Окупанти вдарили по Борівській громаді Ізюмського району Харківської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У с. Піски Радьківські постраждали троє цивільних: 33-річнв вагітна жінка, 13-річний хлопець та 59-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Пошкоджено дах приватного будинку, виникла пожежа. Деталі встановлюються", - повідомив голова ОВА.
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