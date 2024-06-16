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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7260 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Краматорському районі через атаку росіян поранено семеро цивільних, серед них діти

Київ • УНН

 • 32816 перегляди

Семеро цивільних осіб, у тому числі двоє дітей у віці 4 і 7 років, були поранені в результаті російського обстрілу села Нова Полтавка

У Краматорському районі через атаку росіян поранено семеро цивільних, серед них діти

Через удар росіян по селу Нова Полтавка у Краматорському районі Донецької області поранено семеро цивільних, в тому числі двоє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.

Там також повідомили, що прокурори фіксують наслідки чергового воєнного злочину рф.

Деталі

За даними слідства, 16 червня 2024 року російські війська вдарили по с. Нова Полтавка Краматорського району. Тип озброєння встановлюється.

"Засіб ураження влучив по території приватного сектора. Семеро мирних мешканців отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у тому числі двоє дітей. Із осколковими пораненнями ушпиталено двох братиків 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку. Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога. Серед пошкоджених об’єктів – приватні домогосподарства і автомобілі", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На Краматорському напрямку зросла кількість ворожих штурмів: тривають боєзіткнення в районах Часового Яру та Кліщіївки11.06.24, 17:12 • 18154 перегляди

Олена Архіпова

Олена Архіпова

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