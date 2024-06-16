Из-за удара россиян по селу Новая Полтавка в Краматорском районе Донецкой области ранены семеро гражданских, в том числе двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

Там также сообщили, что прокуроры фиксируют последствия очередного военного преступления рф.

Детали

По данным следствия, 16 июня 2024 года российские войска ударили по с. Новая Полтавка Краматорского района. Тип вооружения устанавливается.

"Средство поражения попало по территории частного сектора. Семь мирных жителей получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе двое детей. С осколочными ранениями госпитализированы два братика 4 и 7 лет, которые во время обстрела находились во дворе жилого дома. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Среди поврежденных объектов - частные домохозяйства и автомобили", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На Краматорском направлении возросло количество вражеских штурмов: продолжаются боестолкновения в районах Часового Яра и Клещиевки