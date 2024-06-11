Наибольшая активность врага сейчас на Покровском и Купянском направлениях. На Краматорском направлении количество вражеских штурмов возросло до девяти. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

"С начала суток на фронте произошло 69 боевых столкновений. Наибольшая активность врага сейчас на Покровском и Купянском направлениях. Наши защитники препятствуют наступательным попыткам российских оккупантов и наносят им потери", - говорится в сводке Генштаба.

На Купянском направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех, из них две, в районах Песчаного и Берестового, продолжаются.

Сейчас три попытки российских оккупантов продвинуться вперед сдерживают наши подразделения на Лиманском направлении. Бои идут в двух локациях возле Грековки и в районе Тернов. Общее количество штурмовых действий врага на этом направлении за сегодня - 14.

На Северском направлении количество штурмовых действий россиян не изменилось. В том, захватчики применяют здесь авиацию. Район Белогоровки бомбардировали шестью КАБами, а по Раздоловке били неуправляемыми авиаракетами.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать атаки противника. Сейчас продолжаются три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр и Клещиевка. Общее количество вражеских штурмов на направлении возросло до девяти.

На Покровском направлении активность врага сохраняется в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки первой и Калинового. Сейчас речь идет уже о 18 различных атакующих действиях оккупантов на этом направлении с начала суток.

Кроме того, враг днем начал активнее действовать на Ореховском направлении – нанес еще три авиаудара, по районам сел Пятихатки и лобково и недалеко от поселка Великая Новоселка.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: около половины от всех боев за сегодня состоялись на Покровском и Лиманском направлениях