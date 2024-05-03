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У Канаді обурилися звільненням аерокосмічних компаній від російських титанових санкцій: питання вивчать у парламенті

У Канаді обурилися звільненням аерокосмічних компаній від російських титанових санкцій: питання вивчать у парламенті

Київ • УНН

 • 17976 перегляди

Уряд Канади надав аерокосмічним компаніям Airbus і Bombardier винятки з обмежень на використання російського титану попри санкції, що викликало обурення посла України і спонукало комітет у закордонних справах Палати громад провести слухання з приводу цього рішення.

Комітет із закордонних справ Палати громад Канади погодився провести слухання щодо рішення МЗС Канади надати звільнення аерокосмічним компаніям від обмежень щодо можливого використання російського титану, пише УНН з посиланням на CBC.

Деталі

Нещодавно Airbus та Bombardier отримали пільги, що дозволило їм обійти санкції, введені щодо компанії ВСМПО-АВІСМА, одного з найбільших у світі виробників цього найважливішого мінералу, пише видання.

Це рішення викликало обурення з боку посла України в Канаді Юлії Ковалів, яка заявила, що дозвіл компаніям продовжувати використовувати російський титан (у той час як в інших країнах світу є інші постачальники) є підживленням воєнної машини кремля.

Пропозиція вивчити це рішення була внесена "новими демократами" у середу ввечері.

"Ми чули, що це особливо кричуще, тому що Україна має титан, який вони могли б використати, і натомість ми скасували санкції щодо росії та титану", - заявила політик від "Нової демократичної партії"  Гізер Макферсон.

"Тому я думаю, що дуже важливо, щоб ми зрозуміли, чому уряд ухвалив таке рішення. Знаєте, уряд заявив, що він твердо підтримує Україну. Це справді викликає питання, вірно це чи ні", - вказала вона.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі минулого тижня, як вказано, підтримала рішення, заявивши, що на карту поставлено робочі місця у Канаді.

У лютому Канада стала першим західним урядом, який заборонив російські поставки стратегічного металу в межах пакету заходів, приурочених до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Жолі, серед інших, викличуть для надання свідчень перед комітетом із закордонних справ.

Титан використовується у виробництві авіаційних двигунів через його легку вагу та міцність.

Санкції, введені країною, як вказано, могли вплинути на два великі проекти військових закупівель - отримання як нових пошуково-рятувальних літаків, так і нових транспортних та заправних літаків. Обидва літаки виробляє Airbus.

У заяві, наданій CBC, Міністерство оборони країни, як вказано, обійшло питання про вплив санкцій, визнавши лише той факт, що деякі компоненти виготовлені з титану без вказівки джерела.

"І Airbus CC-295 Kingfisher, і CC-330 Husky, швидше за все, містять компоненти з титану та титанових сплавів, починаючи від заклепок, гайок і кріпильних деталей і закінчуючи компонентами двигуна, меблями та конструкціями", - ідеться у заяві.

"Ми знаємо, що в цілому Airbus вже вжив дії щодо ізоляції своїх ланцюжків поставок від титану, що підпадає під санкції, з росії. Однак ми хотіли б надіслати вас до Airbus для отримання більш детальної інформації про закупівлю титану в окремих компонентах її літаків", - вказано у заяві.

Airbus більше ніж 18 місяців тому пообіцяв наслідувати приклад свого конкурента Boeing і припинити вести справи з ВСМПО-АВІСМА, "але Ковалів каже, що, схоже, цього не сталося", пише видання.

Канада оприлюднила нову оборонну стратегію до 2030 року09.04.24, 01:45 • 29916 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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