В Канаде возмутились освобождением аэрокосмических компаний от российских титановых санкций: вопрос изучат в парламенте

Комитет по иностранным делам Палаты общин Канады согласился провести слушания по решению МИД Канады предоставить освобождение аэрокосмическим компаниям от ограничений относительно возможного использования российского титана, пишет УНН со ссылкой на CBC.

Детали

Недавно Airbus и Bombardier получили льготы, что позволило им обойти санкции, введенные в отношении компании ВСМПО-АВИСМА, одного из крупнейших в мире производителей этого важнейшего минерала, пишет издание.

Это решение вызвало возмущение со стороны посла Украины в Канаде Юлии Ковалив, которая заявила, что разрешение компаниям продолжать использовать российский титан (в то время как в других странах мира есть другие поставщики) является подпиткой военной машины кремля.

Предложение изучить это решение было внесено "новыми демократами" в среду вечером.

"Мы слышали, что это особенно вопиюще, потому что Украина имеет титан, который они могли бы использовать, и вместо этого мы отменили санкции в отношении России и титана", - заявила политик от "Новой демократической партии" Хизер Макферсон.

"Поэтому я думаю, что очень важно, чтобы мы поняли, почему правительство приняло такое решение. Знаете, правительство заявило, что оно твердо поддерживает Украину. Это действительно вызывает вопрос, верно это или нет", - указала она.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на прошлой неделе, как указано, поддержала решение, заявив, что на карту поставлены рабочие места в Канаде.

В феврале Канада стала первым западным правительством, которое запретило российские поставки стратегического металла в рамках пакета мер, приуроченных ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Жоли, среди прочих, вызовут для дачи показаний перед комитетом по иностранным делам.

Титан используется в производстве авиационных двигателей из-за его легкого веса и прочности.

Санкции, введенные страной, как указано, могли повлиять на два крупных проекта военных закупок - получение как новых поисково-спасательных самолетов, так и новых транспортных и заправочных самолетов. Оба самолета производит Airbus.

В заявлении, предоставленном CBC, Министерство обороны страны, как указано, обошло вопрос о влиянии санкций, признав лишь тот факт, что некоторые компоненты изготовлены из титана без указания источника.

"И Airbus CC-295 Kingfisher, и CC-330 Husky, скорее всего, содержат компоненты из титана и титановых сплавов, начиная от заклепок, гаек и крепежных деталей и заканчивая компонентами двигателя, мебелью и конструкциями", - говорится в заявлении.

"Мы знаем, что в целом Airbus уже предпринял действия по изоляции своих цепочек поставок от титана, подпадающего под санкции, из России. Однако мы хотели бы направить вас в Airbus для получения более подробной информации о закупке титана в отдельных компонентах ее самолетов", - указано в заявлении.

Airbus более 18 месяцев назад пообещал последовать примеру своего конкурента Boeing и прекратить вести дела с ВСМПО-АВИСМА, "но Ковалив говорит, что, похоже, этого не произошло", пишет издание.

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