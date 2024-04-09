Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года

Канада обнародовала новую оборонную стратегию, которая сосредоточена на укреплении ее военного потенциала в Арктическом регионе, но ее расходы до конца десятилетия все равно не достигнут целевого показателя 2%, установленного Организацией Североатлантического договора. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Стратегия добавляет дополнительные 8,1 миллиарда канадских долларов (6 миллиардов долларов) в течение следующих пяти лет, позволяя правительству премьер-министра Джастина Трюдо тратить 1,76% валового внутреннего продукта на оборону к 2030 году. Правительство описывает план как "важный шаг".

В рамках обновленной оборонной стратегии либеральное правительство под руководством премьер-министра Джастина Трюдо отметил необходимость укрепления обороны в свете защиты Арктики и решения вопросов безопасности, связанных с Россией и КНР.

Мы вновь мобилизуемся для сохранения и защиты порядка, основанного на правилах, способствовавших процветанию людей по всему миру на протяжении большей части последнего столетия отметил он.

К 2030 году военные расходы Канады составят 1,76% от ее ВВП, что все еще ниже целевого уровня НАТО в 2%, установленного для стран-членов альянса, но превышает текущий уровень в 1,4%.

Официальные лица сообщили прессе, что нет конкретной даты для достижения 2%-го показателя.

Однако еще предстоит увидеть, какая часть запланированных расходов будет выполнена ввиду того, что опросы указывают на значительное отставание либералов от Консервативной партии, которая является официальной оппозицией перед выборами.

США, которые долгое время призывали Канаду увеличить оборонные расходы, приветствовали это обновление.

Кажется, что эта политика включает значительный вклад в выполнение обязательств Канады перед НАТО. Мы также уверены, что будут сделаны дополнительные инвестиции заявил в интервью посол США в Канаде Дэвид Коэн.

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