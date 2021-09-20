У Кабміну погано з прогнозуванням: економісти про показники Бюджету України на 2022 рік

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"Те, що у Кабміну погано з прогнозуванням можна побачити вже по бюджету на цей рік. Наприклад, показник експорту на цей рік коли готувався бюджет очікувалося, що виросте на 2,8%, за сім місяців цього року він вже виріс на 31%, трохи не вгадали, в десять разів. Проект потрібно допрацьовувати, особливо макропоказники, уряду потрібно точно знати, де будуть брати гроші на всі красиві цифри, які вони декларують", - говорить економіст Борис Кушнірук.

Доповнимо

У бюджеті на 2022 уряд заклав курс гривні до долара на рівні 28,6 - 28,7 гривні за долар. "Те, що уряд у проекті бюджету на наступний рік закладає курс майже 29 гривень, насправді дуже погано для громадян і бізнесу, тому що, згідно з нинішнім курсом, який менше 27 гривень за долар, це означає, що уряд закладає на наступний рік практично 10% девальвацію гривні. А це дуже поганий сигнал для суспільства і для бізнесу", - вважає економіст Андрій Новак. Однак на думку економістів цей показник може бути помилковим, якщо взяти до уваги ситуацію з курсом у цьому році. У бюджеті на 2021 рік заклали 29,1 гривні за долар, однак за весь рік до такої цифри курс не доходив ні разу, а на момент публікації, в обмінниках він не досягає навіть 27 гривень за долар.

Контекст

Нагадаємо, в розпорядженні УНН виявився графік розгляду проекту про Державний бюджет України на 2022 рік, відповідно до глави 27 Регламенту Верховної Ради, який погодив глава парламенту. У першому читанні парламентарії повинні прийняти бюджет не пізніше 20 жовтня. Але джерела говорять, що графік розгляду може істотно змінюватися, якщо буде гальмуватися прийняття проекту бюджету країни на наступний рік.