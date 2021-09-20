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У Кабміну погано з прогнозуванням: економісти про показники Бюджету України на 2022 рік

У Кабміну погано з прогнозуванням: економісти про показники Бюджету України на 2022 рік

Київ • УНН

 • 22830 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Кабмін на засіданні 15 вересня прийняв проект державного бюджету України на 2022 рік. Проект держбюджету вперше грунтується на Бюджетній декларації на 2022-2024 роки та за своєю пріоритетністю передбачає збільшення фінансування на медицину, освіту, розвиток інфраструктури, цифровізацію. Економісти прокоментували УНН ключові показники і реалістичність даного проекту бюджету.

Цитата

"Те, що у Кабміну погано з прогнозуванням можна побачити вже по бюджету на цей рік. Наприклад, показник експорту на цей рік коли готувався бюджет очікувалося, що виросте на 2,8%, за сім місяців цього року він вже виріс на 31%, трохи не вгадали, в десять разів. Проект потрібно допрацьовувати, особливо макропоказники, уряду потрібно точно знати, де будуть брати гроші на всі красиві цифри, які вони декларують", - говорить економіст Борис Кушнірук.

Доповнимо

У бюджеті на 2022 уряд заклав курс гривні до долара на рівні 28,6 - 28,7 гривні за долар. "Те, що уряд у проекті бюджету на наступний рік закладає курс майже 29 гривень, насправді дуже погано для громадян і бізнесу, тому що, згідно з нинішнім курсом, який менше 27 гривень за долар, це означає, що уряд закладає на наступний рік практично 10% девальвацію гривні. А це дуже поганий сигнал для суспільства і для бізнесу", - вважає економіст Андрій Новак. Однак на думку економістів цей показник може бути помилковим, якщо взяти до уваги ситуацію з курсом у цьому році. У бюджеті на 2021 рік заклали 29,1 гривні за долар, однак за весь рік до такої цифри курс не доходив ні разу, а на момент публікації, в обмінниках він не досягає навіть 27 гривень за долар.

Контекст

Нагадаємо, в розпорядженні УНН виявився графік розгляду проекту про Державний бюджет України на 2022 рік, відповідно до глави 27 Регламенту Верховної Ради, який погодив глава парламенту. У першому читанні парламентарії повинні прийняти бюджет не пізніше 20 жовтня. Але джерела говорять, що графік розгляду може істотно змінюватися, якщо буде гальмуватися прийняття проекту бюджету країни на наступний рік.

Українські Національні Новини

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