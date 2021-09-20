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У Кабмина плохо с прогнозированием: экономисты про показатели Бюджета Украины на 2022 год

У Кабмина плохо с прогнозированием: экономисты про показатели Бюджета Украины на 2022 год

Киев  •  УНН

 • 22825 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Кабмин на заседании 15 сентября принял проект государственного бюджета Украины на 2022 год. Проект госбюджета впервые основывается на Бюджетной декларации на 2022-2024 годы и по своей приоритетности предусматривает увеличение финансирования на медицину, образование, развитие инфраструктуры, цифровизацию. Экономисты прокомментировали УНН ключевые показатели и реалистичность данного проекта бюджета.

Цитата

“То, что у Кабмина плохо с прогнозированием можно увидеть уже по бюджету на этот год. К примеру, показатели экспорта на этот год когда готовился бюджет ожидалось, что вырастет на 2,8 %, за семь месяцев этого года он уже вырос на 31 %, немного не угадали, в десять раз. Проект нужно дорабатывать, особенно макропоказатели, правительству нужно точно знать, где будут брать деньги на все красивые цифры, которые они декларируют”, - говорит экономист Борис Кушнирук.

Дополним

В бюджете на 2022 правительство заложило курс гривны к доллару на уровне 28,6 – 28,7 гривны за доллар. "То, что правительство в проекте бюджета на следующий год закладывает курс почти 29 гривен, на самом деле очень плохо для граждан и бизнеса, потому что, согласно нынешнему курсу, который меньше 27 гривен за доллар, это означает, что правительство закладывает на следующий год практически 10% девальвацию гривны. А это очень плохой сигнал для общества и для бизнеса", - считает экономист Андрей Новак. Однако по мнению экономистов этот показатель может быть ошибочным, если взять во внимание ситуацию с курсом в этом году. В бюджете на 2021 год заложили 29,1 гривны за доллар, однако за весь год к такой цифре курс не доходил ни разу, а на момент публикации, в обменниках он не достигает даже 27 гривен за доллар.

Контекст

Напомним, в распоряжении УНН оказался график рассмотрения проекта о Государственном бюджете Украины на 2022 год, в соответствии с главой 27 Регламента Верховной Рады, который согласовал глава парламента. В первом чтении парламентарии должны принять бюджет не позднее 20 октября. Но источники говорят, что график рассмотрения может существенно меняться, если будет тормозиться принятие проекта бюджета страны на следующий год.

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