У Кабміні відбулися кадрові ротації: хто отримав високі посади
Київ • УНН
Кабінет міністрів України 23 липня ухвалив низку кадрових рішень, призначивши п'ятьох заступників міністра цифрової трансформації. Також було звільнено заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.
Кабінет міністрів України у середу, 23 липня, ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.
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Зокрема, за його словами, уряд призначив:
- Балашова Віталія Юрійовича заступником міністра цифрової трансформації України;
- Денікеєву Наталю Равілівну заступником міністра цифрової трансформації України;
- Коваль Валерію Сергіївну заступником міністра цифрової трансформації України;
- Прибитька Станіслава Володимировича заступником міністра цифрової трансформації України;
- Стецюк Зоряну Богданівну заступником міністра цифрової трансформації України.
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Також Кабміном ухвалено рішення:
- вважати Безкаравайного Ігоря Володимировича таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
- вважати Бережну Тетяну Василівну такою, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
- вважати Кіндратів Віталія Зіновійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
- вважати Телюпу Андрія Володимировича таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
- вважати Циборта Олександра Сергійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- вважати Петрука Віталія Вікторовича таким, що продовжує працювати на посаді державного секретаря Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
Крім того, рішенням Кабміну звільнено Павліченка Олександра Анатолійовича з посади заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.
Нагадаємо
17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України після відставки Дениса Шмигаля.
В оновленому уряді під керівництвом Юлії Свириденко більшість міністрів зберегли свої посади, деякі помінялися кріслами. Денис Шмигаль очолив Міноборони, Герман Галущенко — Мін'юст, а Світлана Гринчук — Міненергетики.
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