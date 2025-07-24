У Кабміні відбулися кадрові ротації: хто отримав високі посади

Кабінет міністрів України у середу, 23 липня, ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

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Зокрема, за його словами, уряд призначив:

Балашова Віталія Юрійовича заступником міністра цифрової трансформації України;

Денікеєву Наталю Равілівну заступником міністра цифрової трансформації України;

Коваль Валерію Сергіївну заступником міністра цифрової трансформації України;

Прибитька Станіслава Володимировича заступником міністра цифрової трансформації України;

Стецюк Зоряну Богданівну заступником міністра цифрової трансформації України.

Мельничук залишиться представником Кабміну у парламенті в уряді Свириденко

Також Кабміном ухвалено рішення:

вважати Безкаравайного Ігоря Володимировича таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства;

вважати Бережну Тетяну Василівну такою, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства;

вважати Кіндратів Віталія Зіновійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства;

вважати Телюпу Андрія Володимировича таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства;

вважати Циборта Олександра Сергійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

вважати Петрука Віталія Вікторовича таким, що продовжує працювати на посаді державного секретаря Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Крім того, рішенням Кабміну звільнено Павліченка Олександра Анатолійовича з посади заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо

17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України після відставки Дениса Шмигаля.

В оновленому уряді під керівництвом Юлії Свириденко більшість міністрів зберегли свої посади, деякі помінялися кріслами. Денис Шмигаль очолив Міноборони, Герман Галущенко — Мін'юст, а Світлана Гринчук — Міненергетики.

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