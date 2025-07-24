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У Кабміні відбулися кадрові ротації: хто отримав високі посади

Київ • УНН

 • 1636 перегляди

Кабінет міністрів України 23 липня ухвалив низку кадрових рішень, призначивши п'ятьох заступників міністра цифрової трансформації. Також було звільнено заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.

У Кабміні відбулися кадрові ротації: хто отримав високі посади

Кабінет міністрів України у середу, 23 липня, ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Зокрема, за його словами, уряд призначив:

  • Балашова Віталія Юрійовича заступником міністра цифрової трансформації України;
    • Денікеєву Наталю Равілівну заступником міністра цифрової трансформації України;
      • Коваль Валерію Сергіївну заступником міністра цифрової трансформації України;
        • Прибитька Станіслава Володимировича заступником міністра цифрової трансформації України;
          • Стецюк Зоряну Богданівну заступником міністра цифрової трансформації України.

            Мельничук залишиться представником Кабміну у парламенті в уряді Свириденко21.07.25, 10:44 • 2555 переглядiв

            Також Кабміном ухвалено рішення:

            • вважати Безкаравайного Ігоря Володимировича таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
              • вважати Бережну Тетяну Василівну такою, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
                • вважати Кіндратів Віталія Зіновійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
                  • вважати Телюпу Андрія Володимировича таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
                    • вважати Циборта Олександра Сергійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
                      • вважати Петрука Віталія Вікторовича таким, що продовжує працювати на посаді державного секретаря Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

                        Крім того, рішенням Кабміну звільнено Павліченка Олександра Анатолійовича з посади заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.

                        Нагадаємо

                        17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України після відставки Дениса Шмигаля.

                        В оновленому уряді під керівництвом Юлії Свириденко більшість міністрів зберегли свої посади, деякі помінялися кріслами. Денис Шмигаль очолив Міноборони, Герман Галущенко — Мін'юст, а Світлана Гринчук — Міненергетики.

                        Кабмін ліквідував Мінстратегпром: функції міністерства виконуватиме Міноборони21.07.25, 10:30 • 2788 переглядiв

                        Вадим Хлюдзинський

                        Вадим Хлюдзинський

                        Політика
                        Юлія Свириденко
                        Міністерство енергетики України
                        Верховна Рада України
                        Україна
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                        Gas TTF
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